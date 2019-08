Marek Falenta przeniesiony do innego aresztu. Służba Więzienna: standardowa procedura

Były biznesmen Marek Falenta, skazany na 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową, został nagle przeniesiony do innego aresztu. O miejscu jego aktualnego pobytu mieli nie zostać poinformowani nawet jego adwokaci.

Informację o przeniesieniu Falenty z Aresztu Śledczego na Białołęce w nieznane miejsce, podał na swoim profilu na Twitterze reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski. Okazuje się, że gdy we wtorek adwokat Falenty stawił się na widzenie, usłyszał, że biznesmena nie ma na Białołęce, nie dowiedział się jednak, gdzie przebywa. Zdaniem Radia ZET nagłe przeniesienie skazanego za udział w aferze taśmowej byłego biznesmena może mieć związek z obawą o jego bezpieczeństwo po samobójstwie w tym areszcie boksera Dawida Kosteckiego, a także przypadkami samookaleczenia więźniów.

- Marek Falenta, który został skazany w aferze podsłuchowej, przechodził na Białołęce badania psychologiczno-psychiatryczne, które się zakończyły. Następnie przetransportowano go do właściwej jednostki, gdzie odsiaduje karę. To standardowa procedura - powiedziała portalowi tvp.info rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.