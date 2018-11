Śmierć 9-latka w parku trampolin w Gorzowie. Są wyniki sekcji

Śledztwo po sobotniej tragedii w parku trampolin w Gorzowie Wielkopolskim nie posunęło się do przodu, choć znane są już wyniki sekcji zwłok 9-latka. - Mimo to nie wiemy, dlaczego chłopiec zmarł - mówi WP prokurator Roman Witkowski.

- Wtorkowa sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Nie wiemy jednak, co ją spowodowało. Mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie dadzą wyniki badań histopatologicznych. To jednak potrwa - mówi nam Roman Witkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.