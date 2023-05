Śmierć 8-letniego Kamila dzieli polityków. Padły ostre oskarżenia w Sejmie

Na tragedię zareagował też premier. W długim wpisie na Twitterze Mateusz Morawiecki pytał: "Śmierć niewinnego dziecka w takich okolicznościach powoduje złość, frustrację, ale i pytania - czy ktoś zawinił? Jeśli tak - to kto? Co można zrobić, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji?". Szef rządu sam sobie odpowiedział: "To oczywiste, że za bestialstwo odpowiada jego sprawca. Mam nadzieję, że poniesie surową karę".