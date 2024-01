Śmierć 30-latki na słomianej barykadzie we Francji

We Francji trwają się demonstracje rolników przeciwko niskim płacom i nadmiernym rządowym regulacjom, nałożonym na producentów żywności. We wtorek doszło do tragedii, w której zginęła kobieta, a jej mąż i córka zostali poważnie ranni. Na blokadzie protestacyjnej doszło do kolizji drogowej.