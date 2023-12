Śmierć 14-letniej Natalii. "Mieszkańców Andrychowa bardzo skrzywdzono"

Oblężenie Andrychowa

We wtorkowy poranek, 28 listopada, Natalia idzie na przystanek, żeby złapać autobus do szkoły w pobliskich Kętach. To wtedy dzwoni do taty, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Kontakt się urywa. Mężczyzna zgłasza zaginięcie na policji, szuka też córki na własną rękę. Nikt nie wie, że 14-latka leży pod banerem reklamowym w centrum miasta.