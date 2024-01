Śmierć 14-latki z Andrychowa. Ojciec zawiadamia prokuraturę

Ojciec nastolatki miał wielki żal do policjantów, stwierdził, że potraktowano go, "jakby zgubił rower". - Córka wyszła tego dnia jak zawsze rano do szkoły. Zabrała śniadanie, pożegnała się i poszła. Po 25 minutach zadzwoniła, żebym po nią przyszedł, bo kręci jej się w głowie, ma ciemno przed oczami - mówił Grzegorz Kopytko w rozmowie z TVN. Samo zgłoszenie zajęło dwie i pół godziny.