Śmierć 14-latki z Andrychowa. Wstępne wyniki sekcji zwłok

Przez kilka godzin nikt jej nie pomógł

We wtorek 14-letnia Natalia zasłabła przy banerze reklamowym w centrum Andrychowa i przez około 5 godzin była nieprzytomna. Wcześniej nastolatka zadzwoniła do swojego ojca, mówiła, że źle się czuje i nie wie gdzie jest. Żaden z przechodniów nie zainteresował się jej stanem i nie udzielił jej pomocy, choć było to przed dużym supermarketem i nieopodal przystanku autobusowego.