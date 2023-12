Śmierć 14-latki w Andrychowie. Trwa wewnętrzna kontrola policyjna

W czwartek, Prokuratura Rejonowa w Wadowicach zainicjowała śledztwo, które ma na celu zbadanie, czy śmierć 14-latki była spowodowana nieumyślnie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Janusz Kowalski, powiedział PAP, że "Prokurator realizuje czynności procesowe, są to w szczególności przesłuchania świadków. Mają one na celu wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, ewentualnych osób, które na skutek działania bądź zaniechania mogły przyczynić się do śmierci dziecka".