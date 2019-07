Śmierć 10-letniej Kristiny. Poruszające słowa prawnika matki: Sam straciłem córkę

- Sam straciłem 10-letnią córkę. Wprawdzie z powodu choroby, ale była już wówczas na prostej, gdy w ciągu 24 godzin zmarła. Znam więc ból rodzica, który stracił dziecko, i nie jestem pewien, czy byłbym w stanie zapewnić Jakubowi A. najlepszą obroną, na jaką mnie stać - powiedział mecenas Sebastian Kujacz, prawnik matki zamordowanej Kristiny z Mrowin.

Mecenas Sebastian Kujacz reprezentuje mamę 10-letniej Kristiny, która została zamordowana w czerwcu. Początkowo został wyznaczony na obrońcę z urzędu Jakuba A., który przyznał się do zabicia dziewczynki. Jednak złożył wniosek o zwolnienie z reprezentowania mężczyzny, bo jest znajomym mamy Kristiny. Kobieta poprosiła go, aby został jej prawnikiem.

W rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" prawnik zdradza, że namawia swoją mocodawczynię, aby została oskarżycielem posiłkowym w procesie Jakuba A. Przyznaje też, że kobieta ciężko znosi to, co czyta o sobie w mediach.

- Rozmawiałem z mamą Kristiny, która powiedziała, że to, co czyta o tej sprawie, to są fakty medialne. Dla niej to koszmar, bo nie znalazła ziarna prawdy w tym, co przeczytała na swój temat - mówi gazecie Sebastian Kujacz.