Uprowadzili i torturowali Polaka. Szuka ich brytyjska policja

Brytyjska policja szuka dwóch mężczyzn, którzy porwali Polaka. Torturowany i podpalony mężczyzna zmarł. Śledczy publikują wizerunek dwóch podejrzanych o zabójstwo mężczyzn oraz zdjęcie samochodu, którym się poruszali.



Do porwania obywatela polskiego Tomasza S. doszło 27 marca tego roku. Dwaj mężczyźni weszli do jego domu w Birmingham około godz. 8.45, a następnie zabrali go stamtąd. Wsadzili ofiarę do białego peugeota boxera i odjechali w nieznanym kierunku.