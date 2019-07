Brytyjska policja rozbiła polski gang handlarzy ludźmi. Na koncie mają 400 ofiar

Członkowie polskiego gangu handlującego ludźmi zostali skazani na wieloletnie wyroki w Wielkiej Brytanii. Zmuszali zdesperowanych Polaków do pracy i życia w koszmarnych warunkach, a także odbierali ich zarobki.

Ośmioro przestępców (pięciu mężczyzn i trzy kobiety) pochodzi z dwóch polskich rodzin lub byli ich współpracownikami. Zostali skazani za handel ludźmi, zmuszanie do przymusowej pracy i pranie pieniędzy. Dostali wyroki od 3 do 11 lat - podaje bbc.com.

Szczury i brak wody

Gang przywoził Polaków do pracy w Wielkiej Brytanii autobusami, a kiedy dotarli na miejsce, zmuszał ich do życia w koszmarnych warunkach. Po cztery osoby mieszkały w jednym pokoju, spały na brudnych materacach w domach pełnych szczurów. Jedna z ofiar powiedziała, że musiała myć się w kanale, bo nie miała dostępu do wody.

Pracownicy zmuszani byli do pracy przez wiele godzin w centrach recyklingu śmieci, farmach i fabrykach patroszenia indyków, za co dostawali zaledwie 20 funtów tygodniowo. Przestępcy kazali im otwierać konta bankowe, na które wpływały faktyczne zarobki pracowników. Nad kontami pełną kontrolę miał gang.

Wystawne życie gangu

Śledczy szacują, że przestępcy zarobili na niewolniczej pracy ponad 2 mln funtów od czerwca 2012 r., do października 2017 r., co pozwalało im prowadzić bardzo wystawne życie i kupować sobie luksusowe auta.

- To, co zrobili, było odrażające. Zmuszali ofiary do nieludzkiego życia i nędzy. Jeśli nie chcieli pracować, byli bici lub grożono im przemocą. Niektórych straszono, że pojadą do lasu kopać sobie groby. Jeden z mężczyzn miał wypadek przy pracy, ale odmówiono mu leczenia szpitalnego. Ma na trwale uszkodzone ramię - opowiada detektyw Nick Dale, zajmujący się dochodzeniem.