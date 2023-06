Śmieją się z PiS. Mają powód

"Pan Mateusz Morawiecki miękiszon, to wiemy, ale pan, panie Joachim Brudziński? Myślałem, że pan jest twardziel i do mojej Łodzi przyjedzie. Proszę się nie bać, mieszkańcy chcą z wami porozmawiać. To jak, cykor czy twardziel?" - zapytał w mediach społecznościowych Tomasz Trela (Lewica).