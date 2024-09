Słynny "szpieg Putina" nie żyje. Wyłowili jego ciało

Organizacje zajmujące się ochroną wielorybów postulowały przeniesienie Hvaldimira (nazwa ta zbitka dwóch wyrazów hval - co oznacza po norwesku wieloryba i Władimir - od imienia Putina) do rezerwatu morskiego u wybrzeży Norwegii. Chciano nadać mu "azyl polityczny" i opiekować się nim do końca jego dni. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Biełucha żyła na wolności i całkiem nieźle sobie radziła.