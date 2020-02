WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze nik + 2 cbamarian banaś Klaudiusz Michalec 19-02-2020 (16:53) Służby weszły do NIK-u. Rzecznik PiS reaguje Funkcjonariusze CBA pojawili się w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Podobno Dyrektor generalny NIK nie chciał wpuścić agentów do gabinetu... Rozwiń Dzisiejsze zatrzymania Tutaj o spr … Rozwiń Transkrypcja: Dzisiejsze zatrzymania Tutaj o sprawę Marian Banaś Przypadkowa data czy państwo mieli jakieś informacja że do Dojdziesz Gothic Centralnego Dzisiaj Na początku tej Oczywiście mieliśmy takich informacji bo mnie cichy nie możemy Pani partie polityczne Ani Lista kandydatów na prezydenta Kandydatów jakson Nie są informowani o planowanych działaniach służb i prokuratury czy data była przypadkowa Sądzę że była wybrana przez Na podstawie zgromadzonych przez nią więc albo źle nie ma Pantera Cmentarze wybraliście Do którego mieszkań wchodzi CBA że jest taka Szeroka za Funkcjonariuszy CBA To państwo Szafa Nikola Nie miałbym wyrzuty sumienia Gdyby ktokolwiek fakturze Miał związki z prawem i sprawiedliwością Jest wobec niego podejrzenie złamania prawa Mata Ulgowo w momencie kiedy jest to wysłałeś Podaj Telefon dobry Nie ma Niezależnie od tego Platformy Niestety opozycja mi dość jasna sformułowała Swoje Nie ma w tym sejmie większości Która miałaby możliwość wprowadzenia rozwiązań prawnych Odwołanie szefa Testy możliwości polityczne się wyczerpały czekamy Wyniki śledztwa prokuratury I Jeżeli sprawa trafi do sądu nawet