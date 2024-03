Służby weszły do magazynu. Odkrycie pogrążyło właściciela

Cwana przestępczość gospodarcza wykryta przez policjantów z Olsztyna. W zeszły piątek służby zjawiły się pod jednym z magazynów na terenie miasta. Istniało podejrzenie, że w środku mogą być podrabiane perfumy o łącznej wartości ok. 12 mln zł. Po wejściu do środka za zgodą prokuratury, która wydała nakaz przeszukania, okazało się, że zebrany materiał dowodowy skrywał prawdę. Policja udostępniła fragment nagrania z akcji. Widać na nim, że wewnątrz magazynu, aż roi się od pudełek, gdzie poukrywane były podrobione perfumy. "W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli blisko 32 tys. szt. perfum o rynkowej wartości około 12 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również mienie warte 350 tys. zł w tym gotówkę oraz auto. Zatrzymany 46-latek usłyszał 2 zarzuty - handlu towarem z podrobionymi znakami towarowymi oraz "prania pieniędzy" - czyli przestępstwa określonego w art. 299 KK. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara do 8 lat pobawienia wolności" - wyjaśniły służby.