Słupsk. Ratownik miał przypinać kobiety pasami i molestować. Został zatrzymany

Bulwersująca sytuacja w Słupsku. Ratownik medyczny z Centrum Zdrowia Psychicznego miał wykorzystać seksualnie swoje pacjentki. Został zatrzymany przez policję.

Jak informuje Radio Gdańsk, mężczyzna miał wchodzić za kobietami do łazienki, przypinać pasami do łóżka i dotykać intymnych miejsc. Miało to się dziać w lipcu i wrześniu ubiegłego roku.