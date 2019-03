Były proboszcz z Rawicza został oskarżony o molestowanie

Odbyła się pierwsza rozprawa oskarżonego o molestowanie księdza Mariana B. Duchowny miał molestować dziewczynkę z Wielkopolski w latach 2008-2009. Był wtedy dobrze ocenianym przez parafian proboszczem w Solcu Nowym.

Śledztwo w sprawie ks. Mariana B. zakończyło się pod koniec 2018 r. W czwartek odbyła się pierwsza rozprawa, ale dalsze działania odroczono do 3 kwietnia. - Z uwagi na wniosek obrońcy zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego wobec niezachowania siedmiodniowego terminu doręczenia stronie zawiadomienia o terminie rozprawy - dodała prok. Świąder.

Kościół zareagował na doniesienia

Duchowny został wyświęcony w 1991 r. W latach 2003-2007 r. był wikariuszem w parafii w wielkopolskim Zbąszyniu. Potem przeniesiono go do Solca Nowego, gdzie był proboszczem od 2007 do 2012 r. Z informacji portalu wynika, że parafianie mieli o nim dobre zdanie.