Trump wskazał sekretarza skarbu. Miliarder na kluczowym stanowisku

Jako szef resortu Bessent będzie sprawował nadzór nad amerykańską gospodarką, w tym polityką podatkową, wydatkami federalnymi i zarządzaniem długiem publicznym . Jest to istotne zwłaszcza w kontekście oczekiwanej polityki gospodarczej Trumpa, w tym deregulacji i cięć podatkowych - podkreślają media.

Po zwycięstwie Trumpa w wyścigu do Białego Domu dolar amerykański zyskał na wartości .

W artykule dla "The Wall Street Journal" Bessent poparł proponowaną przez Trumpa politykę, w tym cięcia podatków i deregulację. Ostrzegł zarazem przed rosnącym długiem wewnętrznym i nawoływał do bardziej zrównoważonego podejścia do polityki celnej.