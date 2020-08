Ślub Jacka Kurskiego w Łagiewnikach. "Zgoda na polecenie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego"

Wzięcie ślubu na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach jest bardzo trudne i potrzeba na to odpowiedniej zgody. Jak udało się to Jackowi Kurskiemu? Korzystne rozstrzygnięcie wydał proboszcz parafii, ale miał zrobić to na wyraźne polecenie metropolity krakowskiego.

Ślub Jacka Kurskiego w Łagiewnikach. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Arcybiskup Marek Jędraszewski musiał o tym wiedzieć (Tomasz Jagodzinski / ArtService / Forum, Fot: RM, Tomasz Jagodzinski / ArtService / Forum)