Jacek Kurski i kwestia drugiego ślubu kościelnego. Barbara Giertych o procedurze

O procedurę stwierdzania nieważności małżeństw kościelnych "Fakt" zapytał dr Barbarę Giertych, która jest adwokatem specjalizującym się w prawie kanonicznym. Prywatnie to żona mecenasa Romana Giertycha. Jak tłumaczyła w rozmowie z gazetą, do stwierdzenia nieważności dochodzi wtedy, gdy "pojawiają się przeszkody lub przesłanki, że węzeł małżeński nie zaistniał".

- Kanonistów nie interesuje to, co było 20, 30 lat po ślubie - powiedziała mecenas. - To, czy są dzieci, czy ich nie ma – to sądu kościelnego nie interesuje - dodała.