Słowo ojca Szewka na Wielki Piątek Do Wielkanocy publikujemy krótkie kazania franciszkanina, Jana Marii Szewka. Dziś słowo na temat Wielkiego Piątku i historii wyjątkowego...

Pokój i Dobro Myślę że nie ma takiego człowieka który by nie wiedział że Jezus Chrystus umarł na krzyżu w piątek i dlatego ten dzień ma charakter pokutny ludzie wierzący rezygnują z wielu godziwych przyjemności powstrzymują się od pokarmów mięsnych a Wielki Piątek dodatkowo katolik spożywają tylko jeden posiłek do syta a 2 lat bo w ten sposób wyrażamy Panu Bogu naszą wdzięczność za jego mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia Wielki Piątek ludzie wierzący biorą udział w nabożeństwach kiedy rozpoczynamy drugi dzień Triduum Paschalnego ludzie wierzący biorą udział w nabożeństwie w Liturgii Męki Pańskiej takie długie Kilka istotnych elementów jednym z nich jest rozważanie Męki Pańskiej która jest czytana bądź śpiewa na drugim elementem jest oddam krzyzowo to właśnie w drugi dzień Triduum Paschalnego ten jeden raz w roku ludzie wierzący przekręcają przed krzyżem bo tak na co dzień przy pękamy tylko sakramentem kiedy Franciszek z Asyżu w sposób szczególny umiłował Chrystusa ukrzyżowanego dlatego na starych obrazach często jest przestawiany modlący się pod krzyżem albo trzymając w dłoniach krzycz bo jak powiedział na krzyżu najbardziej objawiła się miłość Boga do człowieka Ofiarna i bezinteresowne w formie przy to właśnie Franciszkanie spopularyzowal i nabożeństwo drogi krzyżowej po całym świecie to właśnie Franciszkanie są kustoszem opiekunami największych i najważniejszych Kalwarii spowiedź Kalwaria Pacławska koło Przemyśla czy Kalwarię zebrzydowską koło Krakowa Czy Kalwarię wejherowską koło Gdańska Wielki Piątek każdy z nas powinien również nauczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym w komunii świętej oczywiście w tym roku z racji pandem i nie możemy przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba nie możemy przyjąć komunię sakramentalne ale możemy przyjąć komunię duchową dlatego Starajmy się uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej transmitowanej czy to w radiu Czy w telewizji czy w Internecie i zaprosimy Chrystusa naszego życia do naszych rodzin aby je przemieniał aby pozostał z nami na zawsze Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami