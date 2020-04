WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wielkanoc + 4 franciszkaniekazaniewielki czwartekJan Maria Szewek 56 min. temu Słowo ojca Szewka na Wielki Czwartek Do Wielkanocy publikujemy krótkie kazania franciszkanina, Jana Marii Szewka. Dziś słowo o tradycji Wielkiego Czwartku i zwyczajach Kościoła... Rozwiń pokój dobro przebranie trzydniowe … Rozwiń Transkrypcja: pokój dobro przebranie trzydniowe jedno wielkie święto Triduum Paschalne zaczyna się ono nie o północy nie rano o zachodzie słońca w Wielki Czwartek pamiętamy że Jezus Chrystus przychodzą na świat przyjął ciało ludzkie i stał się człowiekiem po to aby nas aby odnowić całe swoje stworzenie i dokonał tylko na krzyżu umierają znani i Zmartwychwstaniu ale Jezus Chrystus powiedział że jego misja dobiega że wkrótce powróci do domu ojca chciał pozostać ze swoim ludem na zawsze Dlatego oglądać i wokół siebie Apostołów i spożywa z nimi ostatnią wieczerzę i po uroczystej kolacji ustanawia dwa sakramenty sakrament eucharystii i sakramentu kapłaństwa z lektury Pisma Świętego pamiętamy że Jezus Chrystus podczas umył nogi apostołom i powiedział mi że przyszedł na ten świat nie po to aby mu służono lecz aby służyć tym samym oznajmił apostołom Jaki ma mieć charakter kapłaństwo skórzany każdego roku w Wielki Czwartek do południa kapłani gromadzą się w katedrach wokół swojego Pasterza my tu w Krakowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w katedrze na Wawelu mamy bardzo mało byśmy się nie zmieścili i wtedy podczas mszy świętej krzyżma świętego odnawiamy przyrzeczenia kapłańskie a także uczestniczenie w obrzędzie błogosławieństwa oleju i konsekwencji Krzyża Świętego które później w ciągu roku wykorzystujemy do udzielania sakramentów Czy do chrztu czy bierzmowanie Czy chory czy kapłaństwa w kolei wieczorem w Wielki Czwartek wierni gromadzą się wokół swoich duszpasterzy i uczestniczą we mszy świętej zwanej wieczerzą Price i wtedy przyjmujemy komunię świętą bo komunia święta jest nam dana jako dar w drodze do nieba w komunię świętej Bóg udziela nam łaski uświęcającej w naszym uświęcenie o przyjść pamiętamy ze Starego Testamentu jak ja chcę mówi świętymi bądźcie bo ja jestem święty że każdy z nas został stworzony na obraz i po to że pamiętamy też słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest wasz ojciec niebieski Dlatego tak ważne jest karmić się Najświętszej Krwi Chrystusa oczywiście w tym roku z racji paneli nie będziemy mogli uczestniczyć w fizycznie w kościołach na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej ale za pośrednictwem mediów czy to telewizji czy radia czy internetu i Przyjmijmy w sposób duchowy komunię świętą przeprosiny Boga za nasze grzechy zaprosił do naszego poprośmy aby pozostał z nami aby nas poświęcał aby nastawił