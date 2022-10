Słowacja przekazała Ukrainie dwa działa samobieżne Zuzana 2. "Prezent dla agresora Putina"

Zuzana 2, produkowana w słowackiej spółce akcyjnej Konstrukta, to ulepszona wersja Zuzany. To działa kalibru 155 milimetrów. Sprzęt umieszczony jest na podwoziu kołowym 8x8. Konstrukcja wyposażona została w pełni automatyczny system ładowania i kierowania ogniem. Działa mogą wystrzelić sześć pocisków w ciągu minuty. Amunicja dolecieć może do celu nawet na dystansie 40 kilometrów