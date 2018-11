Słowa wicepremiera Piotra Glińskiego o Żydach i Goebbelsie poszły w świat

Język, którym mówi się o PiS, ma wykluczać, unicestwiać, ma nas odczłowieczać, delegitymizować, mamy być traktowani jak Żydzi przez Goebbelsa - żalił się w wywiadzie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jego słowa cytują już światowe agencje.

Trudność budowania wspólnoty w Polsce wynika dziś z tego, że spór w kraju jest szczególnie ostry, codziennie podsycany, w warstwie językowej i symbolicznej - stwierdził w wywiadzie dla „Wprost" wicepremier Piotr Gliński. - Jeżeli przewodniczący Rady Europejskiej przyjeżdża dzień przed świętem, jednym na sto lat, i mówi o neobolszewikach, to znaczy, że mamy sytuację ekstraordynaryjną, nie do zaakceptowania z punktu widzenia polskiej racji stanu i dowodzącą, że druga strona, nie mając dla Polaków propozycji programowych, będzie każdą, nawet najświętszą okazję wykorzystywała do szerzenia nienawiści. Gdy brakuje programu, walka przenosi się w sferę emocji - dodał Gliński.