Ślonsko godka nie dla każdego. Mieszkańcy Podlasia polegli w teście wiedzy

- Rzeczywiście, trudny jest ten test. - Nie rozumiem tego, nie wiem, co to jest. Takiej czystej śląskiej gwary to nie rozumiem - stwierdzili nasi rozmówcy, gdy zadaliśmy im kilka pytań odnośnie popularnych określeń z mowy śląskiej. Sejm 26 kwietnia większością głosów przyjął ustawę uznającą gwarę śląską za język regionalny. "Za" zagłosowało 236 posłów, "przeciw" – 186 posłów, a pięciu wstrzymało się od głosu. Nie wiadomo jednak, czy dotychczasowa gwara śląska stanie się formalnie językiem śląskim, ponieważ ustawy może nie podpisać prezydent Andrzej Duda. Niektóre słowa po śląsku mają mylące znaczenie, co postanowił sprawdzić w teście wiedzy reporter WP Marek Gorczak. Padło na odległe od Śląska Podlasie. Większość mieszkańców Białegostoku poległa, gdy pytaliśmy o znaczenie "freli" lub czym jest czasownik "pomaszkecić". - Coś porobić, może ugotować, jejku nie wiem, nowe słowa poznaje - przyznała studentka. - Chyba coś ugotować, nie wiem - dodała z kolei emerytka. - Może coś z urodzinami, coś upichcić, zasłodzić się może – skomentował kolejny przechodzień. Obejrzyj całą sondę z Białegostoku, by sprawdzić, jak mieszkańcy Podlasia poradzili sobie ze śląską godką.