Słońce i wysokie temperatury. Synoptycy: niebawem wróci mróz i śnieg

Czeka nas piękny tydzień. Będzie słonecznie i ciepło niemal w całym kraju. Synoptycy przewidują jednak jeszcze powrót mrozu i śniegu. Na prawdziwą wiosnę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Wysokie temperatury i słońce

Przyszły tydzień będzie ciepły z temperaturami w pogodne i słoneczne dni od 7-9 st. C na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie i na południu, a w pochmurne od 5-9 st. C.

Wyjątek stanowić będzie piątek, kiedy to zawita do nas chwilowe ochłodzenie, a termometry w ciągu dnia wskażą od (-2) – (+1) st. C na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju, o tyle od soboty wyż zacznie już sprowadzać ciepłą masę powietrza i termometry wskażą do 5-7 st. C na zachodzie, a w niedzielę jest nawet szansa, że w zachodniej Polsce temperatura wzrośnie do 9-10 st. C.