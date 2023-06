Śledztwo ws. śmierci Anastazji. Woś o działaniach prokuratury

Polska żyje sprawą tragicznie zmarłej na greckiej wyspie Kos 27-letniej Anastazji. W tej sprawie działania podjęła już także polska prokuratura. - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od tygodnia prowadzi śledztwo. Najpierw w sprawie zaginięcia, od wczoraj w sprawie zabójstwa. Minister Ziobro wydał polecenie, by działać natychmiast, by zwrócić się do strony greckiej po wszelkie dokumenty - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. - To oczywiste, że Rzeczpospolita zawsze będzie stała po stronie obywateli, będzie krzywdę swoich obywateli wyjaśniała, stąd pełne zaangażowanie polskiej prokuratury - dodał. Zapewnił, że rodzina zmarłej dostanie wszelkie wsparcie, które będzie potrzebne, by dokładnie wyjaśnić tę sprawę. Czy polscy prokuratorzy pojadą na miejsce tragedii? - To już decyzja prokuratury. Najważniejszy jest dostęp do dokumentów - stwierdził Woś.

