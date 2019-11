Śledztwo ws. pomyłki przy wyborach do Senatu na Pomorzu

Śledczy wyjaśniają sprawę pomyłki przy liczeniu głosów na kandydatów w październikowych wyborach do Senatu w okręgu nr 62 na Pomorzu. Głosy oddane na Dorotę Arciszewską-Mielewczyk (PiS) jedna z komisji w Słupsku przypisała Kazimierzowi Kleinie (KO).

- Chcemy mieć stuprocentową pewność, czy rzeczywiście to był błąd pisarski, czy też ewentualnie działanie umyślne - stwierdza w rozmowie ze stacją Piotr Nierebiński, szef słupskiej prokuratury. Dodaje, że odpowiedzi na to pytanie nie udało się ustalić na etapie postępowania wyjaśniającego.

- Sprawa budzi spore zainteresowanie. Chcemy to wyjaśnić do końca, żeby nikt nie miał wątpliwości, co się stało - dodaje Nierebiński, zaznaczając, że wciąż nie można wykluczyć żadnej z dwóch ewentualności.