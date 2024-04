Śledztwo ws. Orlenu. "Upolityczniona prokuratura"

Sasin o wszystkim wiedział

Odpowiadając na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski, czy jest możliwe, by Jacek Sasin nie wiedział o zarobkach w Orlenie - Pomaska powiedziała "pan minister Sasin bardzo dobrze wiedział o tym, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, ale wiedział to od polityków opozycji".