Śledztwo ws. mobbingu w stowarzyszenie ks. Stryczka. Nowe fakty

Trwa śledztwo ws. stowarzyszenia "Wiosna", które do niedawna było kierowane przez ks. Jacka Stryczka. Zdaniem pracowników, jego zachowanie było "naganne" i mogły nosić znamiona mobbingu.

Sprawę relacji przełożonego z pracownikami "Wiosny" wciąż wyjaśniają śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Jak podaje RMF FM, przesłuchano już ponad 20 osób. To zarówno byli pracownicy "Wiosny", jak i Ci, którzy wciąż są związani z stowarzyszeniem. Na tym lista się nie kończy - wciąż pojawiają się nowe osoby, które powinny być przesłuchane.

Większość przesłuchiwanych osób mówiło o nagannym zachowaniu ks. Jacka Stryczka. Jak wynika z informacji radia, część zeznań potwierdza to, co zostało już opisane w mediach. "Były przypadki zachowań, które mogły nosić znamiona mobbingu, niektórzy z pracowników mogli uznać to za znęcanie" - cytuje fragment zeznania RMF FM.