Kolejny rozłam w "Wiośnie"? Ks. Babiarz: nie doszło do wyboru Sadzik na prezesa

Jest oświadczenie ws. kierownictwa stowarzyszenia "Wiosna", które ostatnio przeszło liczne perturbacje. Jak wynika z dokumentu, jedynym prezesem tej formacji jest nadal ks. Grzegorz Babiarz.

"Upubliczniona we wtorek informacja, jakoby w dniu 11 lutego br. doszło do skutecznego odwołania Grzegorza Babiarza z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wiosna oraz do powołania na to stanowisko Joanny Sadzik, nie jest zgoda z prawdą" - czytamy w oświadczeniu.