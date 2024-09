Śledztwo ws. byłego szefa CBA. Jest decyzja prokuratury

Były szef CBA Paweł Wojtunik w 2021 roku usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym procedury "tax free". Chodziło o rzekome wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy służby celno-skarbowej poprzez podanie się za osobę nie mającą stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a przez to uprawnioną do skorzystania z procedury służącej zwrotowi podatku od towarów i usług. W ten sposób miało dojść do wyłudzenia przez niego prawie 12 tys. zł z tytułu bezpodstawnego zwrotu podatku VAT.