Śledztwo smoleńskie. Jest nowe oświadczenie

- Natomiast zwróciliśmy uwagę na to, że prokurator, pisząc to postanowienie, (...) stwierdził, że jest to opinia końcowa. Zdanie, które sugeruje, że po zbadaniu ciał nie znaleziono śladów, które wskazywałyby na eksplozję materiałów wybuchowych, to jest to konkluzja z tej opinii. I pisze to sam pan prokurator - dodał reporter TVN24.