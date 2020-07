Sławomir Nowak zatrzymany. Włodzimierz Czarzasty wspomina: mojej żonie i córce przystawiono lufy do głów

- Ja to przeżyłem za pierwszych rządów PiS-u. Położono moją żonę i córkę na podłodze, przystawiono im lufy do głów i powiedziano, że jak się ruszą, to im je k… odstrzelą. Osoby, które to zrobiły, już nie pracują, ale co więcej mam zrobić? - powiedział Włodzimierz Czarzasty w TVN24 w kontekście zatrzymania Sławomira Nowaka. Lider Lewicy nie chciał przesądzać, czy zatrzymanie byłego ministra transportu to sprawa polityczna.