Sławomir Nowak nie przyznał się do winy. Będzie wniosek o tymczasowy areszt

Sławomir Nowak nie przyznaje się do zarzutów

Prokurator podjął decyzję o wystąpienie z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ma na to czas do środy do godz. 6 rano. Dokumenty w tej sprawie mają jednak zostać przygotowane jeszcze dziś. Do tej decyzji musi się ustosunkować sąd, który będzie na to miał 24 godz. od momentu wpłynięcia wniosku.