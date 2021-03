Sławomir Nitras starci immunitet? "Nie boję się Ziobry"

W środę na biurko Marszałek Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi . Chodzi o incydent z 27 października 2020 r. Na sali posiedzeń Sejmu - według Prokuratury Krajowej - Sławomir Nitras miał niespodziewanie podejść do posła PiS Wiesława Krajewskiego i popchnąć go obiema rękoma .

Sławomir Nitras bez immunitetu? To kolejny wniosek prokuratury

To nie pierwszy raz, gdy prokuratoria domaga się uchylenia immunitetu Nitrasowi. W październiku 2020 r. do Sejmu wpłynął wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Nitrasa do odpowiedzialności karnej za "naruszenie nietykalności cielesnej dwóch posłów i zmuszanie dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej".