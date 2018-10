Sławomir Neumann: "Możemy zbudować koalicję w 14 województwach"

- Wtedy z PSL-em [cztery lata temu - red.] udało się zbudować w 15 sejmikach większość koalicyjną i zbudować zarządy województwa. Wydaje się, że możemy zbudować 14 większości koalicyjnych czasami wspartych jednym, czy dwoma mandatami innych komitetów - powiedział Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

- My jesteśmy po słowie z Polskim Stronnictwem Ludowym , bo przecież dwanaście lat współrządzimy w sejmikach, więc to jest oczywiste, że rozpoczynamy budowanie koalicji od PSL-u, a PSL od nas - stwierdził Neumann. Dodał, że Grzegorz Schetyna rozmawiał już przez telefon z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a spotkają się w poniedziałek lub we wtorek.

Polityk PO dobrze ocenia to, co udało się osiągnąć jego partii w wyborach samorządowych. - Postawiliśmy pierwszy krok do maratonu wyborczego. Krok udany, dobry, dający mocne podstawy do tego, żeby mieć optymizm w sercu i widzieć te wybory kolejne coraz lepsze dla nas - uznał.