Nietypowe pomysły wyborcze kandydatów do samorządu

Kandydaci na burmistrzów i radnych wykazywali się w tych wyborach wyjątkową pomysłowością. Jeden obiecał zbudowanie restauracji McDonald'sa w swoim mieście, inny wezwał na pojedynek rywala.

O Włodzimierzu Nowotniaku, kandydacie na burmistrza Sokołowa pisaliśmy TUTAJ. Postanowił przekonać do siebie mieszkańców obietnicą ściągnięcia do swojego miasta restauracji McDonald's. Centrala amerykańskiej sieci barów szybkiej obsługi co prawda odcięła się od kandydata, ale stwierdziła, że robi wszystko, aby otworzyć lokal w Sokołowie Podlaskim - donosi "Rzeczpospolita".