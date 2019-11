WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Sławomir Neumann ma dość słuchania o Stanisławie Piotrowiczu. "Jak można takie głupoty mówić" Sławomir Neumann przekonuje, że Stanisław Piotrowicz może zostać potraktowany jak Marian Banaś. - Do momentu, kiedy Jarosław Kaczyński nie... Pan Piotrowicz mama ma moje wątpliwości wzbudza natomiast Ja zagłosowałem za bo sobie te wątpliwości wyjaśniłem Poprosiłem Sprawdził historię W stanie wojny Napisał Marian 8 minister Michał Woś minister środowiska Wszyscy w prawie sprawiedliwość już wiedzą jak mają Piotrowicz Jesteś taki sam przypadek ja Do momentu kiedy Kaczyński nie Do swojego Nie wiem czy będzie to w Wracam z Mariuszem Kamińskim czy może to będzie Zbigniew Ziobro Jego obecności będzie taka rozmowa i powie że Piotrowicz po mieście po 1 To wszyscy będą Klepacze Piotrowicz w stanie wojennym był absolutnie Ukrywał się w Prokuraturze Rejonowej ukrywał się tam został tam jako Kret wsadzony przez opozycję I od środka rozwalał sys Rozwalanie które Dostał brązowy krzyż zasługi A to takie głupoty to można opowiadać sobie na Nowogrodzkiej no Piotrowicz w stanie wojny był prokurator Mamy Anna pikula na którego się wcześniej powołał Piotrowicz że mu pomagał pan Pikuś zaprzecza Piotrowicz był w PZPR był w Executive nie zajmował się Przygotowanie pogadanek Nie Patryk ideologicznych na spotkaniach Peru Dostał brązowy krzyż zasługi PRL za taką właśnie działalność i nagle słyszymy w wyjątkowa tylko No mówił o dobra już w gazecie polskiej ostatnio Jarosław Kaczyński Jakie Opozycjoniści siedzieli Nie byli prokuratorami Opozycjoniści w stanie wojennym siedzieli w więzieniach Lublin Nie byli w Prokuraturze ktoś o takie głupoty opowiada To naprawdę powinien się Zastanowić nad tym co mówi Bo to świadczy o jego