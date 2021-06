Sławoj Leszek Głódź sołtysem. Popularny ksiądz bez ogródek o arcybiskupie

Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź został sołtysem w Piaskach i każe do siebie mówić "ekscelencjo sołtysie". Fakt ten skomentował w programie "Newsroom WP" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Myślę, że to jest jednak brak pokory ze strony księdza arcybiskupa, a sytuacja jest komiczna i moim zdaniem ośmiesza Kościół - stwierdził duchowny. - Jeżeli chodzi o prawo kanoniczne, ono wyraźnie mówi, że pewnych funkcji duchowni nie powinni pełnić. Jest też szczegółowe wyjaśnienie księdza prof. Piotra Majera w tej sprawie, opisane są poszczególne kanony. Ksiądz arcybiskup jest doktorem prawa kanonicznego, więc chyba doskonale wie, że nie powinien tej funkcji przyjąć - zauważył gość WP. - Bardzo mnie boli - jako zwykłego księdza - że ksiądz arcybiskup zamiast na emeryturze pokutować za ewidentne przewinienia, starać się służyć Panu Bogu i Kościołowi w różny sposób, wybiera taką formę. Jest to smutne, bo dla mnie to są takie zjawiska, których nawet nie wymyśliłby słynny pan Sławomir Mrożek czy reżyser Stanisław Bareja. Bo to jest bardziej kabaret - podsumował ks. Isakowicz-Zaleski.