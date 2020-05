Sławno. Wybuch gazu. Jedna osoba w szpitalu

- Jedna osoba poszkodowana z ogólnymi obrażeniami i poparzeniami została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Gryficach. Ewakuowanych zostało łącznie 17 osób - poinformował oficer prasowy PSP w Sławnie mł. kpt. Damian Tomczyk. Poparzona osoba to 38-letni mężczyzna. Przetransportowano go śmigłowcem do szpitala na oddział poparzeń.