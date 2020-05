Koronawirus w Polsce. Łódź otworzy przedszkola, ale najpierw wykonano testy pracowników. Efekt: 12 zakażonych

- Moje przedszkole od poniedziałku nie rusza - mówi nam nauczycielka z przedszkola w Łodzi. Tłumaczy, że badania, które mieli wykonywane pracownicy, to testy przesiewowe wykrywające przeciwciała - część osób została wysłana na dalsze badania. - Bardzo dobrze, że władze Łodzi wpadły na taki pomysł. Skoro można chorować bezobjawowo, to takie testy były strzałem w dziesiątkę. Czuję się bezpieczniej, bo nie stwarzam zagrożenia - dodaje nauczycielka.

Testy pracowników przedszkoli i żłobków przed ich otwarciem to fenomen. W innych miastach raczej nie podejmowano takiego kroku. Mimo możliwości otwarcia placówek od 6 maja, wiele samorządów się na to nie zdecydowało.

Wyjątkiem był Rzeszów, który już pierwszego dnia otworzył przedszkola i żłobki. Wielu rodziców w ostatniej chwili mimo początkowych chęci nie wysłało jednak dzieci do tych placówek. - Być może to dlatego, że to pierwszy dzień i rodzice podchodzili do sprawy z dużą rezerwą. To oczywiście w ciągu najbliższych dni może się zmienić - mówił nam Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rzeszowie.