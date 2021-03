Sławków. Mieszkańcy odetchną, zakaz wjazdu dla tirów

– Koniec z tirami, które zamiast trasą DK94 jeździły ulicami Wrocławska – Piłsudskiego – Olkuska. Cieszę się, że nasze apele wspólnie z radnymi i mieszkańcami doprowadziły do wprowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg długooczekiwanego ograniczenia ruchu dla samochodów powyżej 7 ton na tych ulicach. Mam nadzieję, że drogówka Powiatowej Policji dopilnuje przestrzegania przez kierowców nowej organizacji ruchu – cieszy się z decyzji drogowców Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Sławków. Starostwo wysłuchało skarg mieszkańców i władz miasta

Samorządowcy i mieszkańcy miasta od dłuższego czasu starali się o wprowadzenie zakazu jazdy tirów po ulicach Piłsudskiego i Olkuskiej. Kierowcy, jadąc nimi omijali bramownice systemu viaToll na drodze krajowej nr 94 i w ten sposób nie płacili za przejazd. A że drogi te nie są przystosowane do ruchu tak ciężkich pojazdów i duże natężenie ruchu jest niebezpieczne dla mieszkańców nikogo nie obchodziło. – W naszych pismach wielokrotnie zwracaliśmy starostwu uwagę na to, że samochody ciężarowe nie powinny mieć możliwości poruszania się tymi ulicami w celu ominięcia bramek na drodze krajowej Katowice – Kraków i że powiat, jako właściciel tego ciągu, powinien dokonać stosownej zmiany organizacji ruchu by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom – mówi burmistrz Sławkowa.