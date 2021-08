Sosnowiec. Zaginął 13-latek. Gdzie jest Kacper Draguła? Policja prosi o pomoc

- Ustalono, że opuścił on miejsce zamieszkania w dniu 20.08.2021 roku pomiędzy godziną 16.00 a 16.30. Zaginiony zostawił w miejscu aktualnego pobytu swój telefon komórkowy. W dniu 20.08.2021 roku wysłał wiadomość SMS do ojca, że będzie nocował u kolegi i wróci na dzień następny, jednak tak się nie stało i do chwili obecnej nie nawiązał on żadnego kontaktu z ojcem, jak i nie powrócił – opisują policjanci.