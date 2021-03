Śląskie. Tragedia na torach w Myszkowie. Pociąg śmiertelnie potrącił kobietę

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 marca, tuż przed godziną 9.00 na szlaku kolejowym w Myszkowie pomiędzy stacją Mrzygłod, a Światowit.

Śląskie. Poważne wypadki z udziałem pociągu

Niedawno do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pociągu doszło też w Ornontowicach. 31-letni mężczyzna wracał z nocnej zmiany, a do miejsca zamieszkania nie miał już daleko. Nad ranem, jadąc osobowym fiatem, na przejeździe kolejowym na ulicy Chudowskiej w Ornontowicach, wjechał w bok lokomotywy pociągu towarowego. Sygnalizacja świetlna w tym miejscu była sprawna, a kierujący przyznał, że już z daleka widział nadjeżdżający skład. Nie zdążył jednak wyhamować z powodu zbyt dużej prędkości i śliskiej nawierzchni jezdni.

Mieszkaniec Orzesza podróż zakończył poważnym uszkodzeniem samochodu, mandatem karnym oraz sporą dawką emocji, które być może spowodują, że w przyszłości będzie bardziej ostrożnym kierowcą. Pociąg został dopuszczony do dalszej jazdy.

O ogromnym szczęściu może też mówić 39-letnia mikołowianka, która wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta zupełnie zignorowała sygnalizację świetlną i doprowadziła do zderzenia z potężną maszyną. Mieszkanka Mikołowa miała sporo szczęścia, nie doznała bowiem żadnych obrażeń. Miała też w organizmie sporo alkoholu i żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności.