Dwa wypadki na torach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Akcja służb

Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie) - to tu w czwartek 11 lutego doszło do groźnego wypadku z udziałem pociągu i samochodu osobowego.

Kalwaria Zebrzydowska. Wypadek na torach

Pierwsze zgłoszenie o wypadku na torach wpłynęło do stanowiska kierowania w Wadowicach około godziny 8. Na miejsce wysłano policję, strażaków oraz ratowników pogotowia medycznego.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Floriana. - Mężczyzna kierujący samochodem osobowym nie zatrzymał się przed znakiem "stop" i wjechał pod pociąg - poinformował w rozmowie z portalem wadowice24.pl Krzysztof Cieciak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Kalwaria Zebrzydowska. Wypadek na przejeździe. Kierowcę wyciągano narzędziami hydraulicznymi

Jak dodał, samochód był zniszczony w takim stopniu, że strażakom ciężko było dostać się do zakleszczonego w środku kierowcy. By wydobyć go na zewnątrz ,potrzebne było wykorzystanie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych.