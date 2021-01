Łaziska Górne. Była holowana, i tak wpadła w poślizg

Komenda policji w Mikołowie poinformowała w czwartek (15 stycznia) o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło kilka dni wcześniej. Policjanci mikołowskiej drogówki zostali skierowani do Łazisk Górnych na ulicę Wyrską. Według zgłoszenia miało dojść do zderzenia dwóch osobówek. Faktycznie, na miejscu funkcjonariusze zastali dwa rozbite samochody.