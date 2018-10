Śląskie: Pijany 22-latek mercedesem taranował samochody

Policjanci z kłobuckiej drogówki po krótkim pościgu zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który terenowym mercedesem taranował inne samochody. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Wsiadł do terenówki pod sklepem

22-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Jak się okazało, przyjechał do Grodziska w odwiedziny do swojego kolegi. Mężczyźni razem pili alkohol pod sklepem. Kiedy podjechał terenowy mercedes, a jego właścicielka poszła po zakupy, pijany 22-latek wsiadł do terenówki i odjechał. Podczas przesłuchania nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Na szczęście nikt nie ucierpiał z jego powodu. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz kradzieży auta. Na wniosek kłobuckich śledczych i częstochowskiego prokuratora, sąd aresztował go na trzy miesiące.