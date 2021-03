Śląskie. Pięć groszy emerytury? To możliwe

Śląskie. Ogromna rozpiętość w wysokości emerytury

Śląskie. Pracowałeś, masz za co żyć na starość

Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, to jednak ma on znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej, od 1 marca 2021 r. – 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to jeśli obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty.