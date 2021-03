Śląskie. Miliony na remizy strażackie

Śląskie. WFOŚiGW da pieniądze na termomodernizację remiz strażackich

Podobnie jak w ubiegłym roku, konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach: pierwsza, rozpoczęta w poniedziałek, potrwa do 30 kwietnia, druga od 1 do 31 maja, a ostatnia od 1 do 30 czerwca. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania przewidzianych na ten cel środków.